Bahreyn'de güneş tutulması
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Bahreyn'de güneş tutulması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneş tutulmasından detaylar Tutulmayı izleyenlerden detaylar Bahreyn'in başkenti Manama'da yılın son güneş tutulması gözlemlendi.

26.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:45
Bahreyn'de güneş tutulması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güneş tutulmasından detaylar

Tutulmayı izleyenlerden detaylar 'in başkenti 'da yılın son güneş tutulması gözlemlendi. Bahreynliler, Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan "halkalı tutulma"yı özel gözlükler ve teleskoplarla izledi.

Kaynak: AA

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: Bahreyn'de güneş tutulması
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