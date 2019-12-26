Bahreyn'de güneş tutulması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneş tutulmasından detaylar Tutulmayı izleyenlerden detaylar Bahreyn'in başkenti Manama'da yılın son güneş tutulması gözlemlendi.
26.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:45
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güneş tutulmasından detaylar
Tutulmayı izleyenlerden detaylar Bahreyn'in başkenti Manama'da yılın son güneş tutulması gözlemlendi. Bahreynliler, Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan "halkalı tutulma"yı özel gözlükler ve teleskoplarla izledi.
Kaynak: AA