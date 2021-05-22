Bahreyn'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
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Bahreyn'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Bahreyn'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Bahreyn'de "Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız" adı altında Gazze ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Bahreyn'de "Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız" adı altında Gazze ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

El-Eyyam el-Bahreyniye gazetesinin haberine göre, Filistin'i Destekleme Derneği tarafından başkent Manama'nın kuzeydoğusundaki el-Muharrak kentinde düzenlenen gösteriye Vali Selman bin İsa bin Hindi de katıldı.

Göstericiler, İsrail karşıtı pankartların yanı sıra Filistin bayrakları taşıdı.

Filistin'i Destekleme Derneği Başkanı Abdulmunim el-Mir, burada yaptığı konuşmada, "Bizler, Filistin'e vefakardık ve vefakar kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mir, gösteriye katılan devlet yetkililerine de teşekkür etti.

ABD'nin girişimleriyle 2020'nin sonlarına doğru Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile "ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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