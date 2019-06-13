Bahreyn'de dalış turizm için Boeing 747 batırıldı
– Bahreyn'de açılacak sualtı tema parkı için emekli Boeing 747 uçağı körfez sularına batırdı.
– Bahreyn'de açılacak sualtı tema parkı için emekli Boeing 747 uçağı körfez sularına batırdı. Uçağın körfez sularına batırılması ve su altında güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için çok sayıda uzmanın çalıştığı belirtildi.
- Bahreyn
Bahreyn'de sualtı tema parkı için emekli Boeing 747 uçağı, Dive Bahrain organizasyon firması tarafından körfez sularına batırıldı. 70 metre uzunluğundaki uçağın dalış turizmi için bir cazibe noktası olması beklenirken; uçağın körfez sularına batırılması ve su altında muhafaza edilmesi için çok sayıda uzmanın çalıştığı belirtildi.
Dive Bahrain'in, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç ay boyunca çok sayıda uzman, uçağın su altına koyulması için gerekli prosedürleri ve hazırlıkları tamamladı" dedi.
- Bahreyn
Kaynak: DHA
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