Bahreyn'de, 80 mahkuma şampiyonluk affı

10.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:06

Bahreyn Milli Takımı'nın, 24. Körfez Ulusları Kupası'nda ilk kez şampiyon olması münasebetiyle 80 tutuklu serbest bırakıldı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Milli Takım'ın şampiyonluğa yükselmesinin ardından Bahreyn Kralı Hamed bin İsa'nın talimatıyla, 80 tutuklu kalan hapis cezaları alternatif cezalara çevrilerek serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan mahkumlar arasında küçük yaşta olanların da bulunduğuna dikkat çekilen haberde, zorla veya kandırılarak işledikleri suçlar nedeniyle hüküm giyen söz konusu kişilerin topluma kazandırılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Bahreyn'de mahkumun hapis cezası bir topluluğa veya hayır kurumuna vereceği hizmet veya bir eğitim kurumuna kayıt yaptırması gibi alternatif cezalarla değiştirilebiliyor.

24. Körfez Ulusları Kupası final karşılaşmalarında 8 Aralık Pazar günü Suudi Arabistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelen Bahreyn Milli Takımı, maçı 1-0 kazanarak şampiyon olmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 13 Kasım'da, 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılma kararı aldıklarını açıklamıştı. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 24. Körfez Ulusları Kupası, Körfez krizinin aşılması noktasında önemli bir adım olarak yorumlanmıştı. Karşılaşmalar öncesinde Körfez liderlerinden çözüm sinyalleri gelmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA