Bahreyn Danışma Meclisi Başkanı Salih, Türkiye ile ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ifade etti

Bahreyn Danışma Meclisi Başkanı Ali bin Salih el-Salih, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahreyn Danışma Meclisi Başkanı Ali bin Salih el-Salih, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Salih makamında Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Salih makamında Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

Görüşmede, Salih, iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri ve karşılıklı üst düzey ziyaretlere verilen önemi ifade etti.

İki dost ülke arasındaki ortak iş birliğine değinen Salih, yasama, ticaret ve ekonomik alanlardaki çalışmaları hatırlattı.

Büyükelçi Çakıl ise görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkileri takdirle karşıladığını ve bundan duyduğu memnuniyeti kaydetti.

Çakıl, ortak çıkarlara hizmet eden ve bunu güçlendiren iş birliği alanlarının genişletilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız