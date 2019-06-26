Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

Gazze'de toplanan bir grup, "Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planının uygulanması yolundaki ilk adım" olarak görülen Bahreyn Çalıştayı'nı protesto etti. Gösteriye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı.

Kaynak: AA