Bahreyn Çalıştayı Lübnan'da protesto edildi

ABD'nin Filistin'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn Çalıştayı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protesto edildi.

Hamas'ın çağrısı üzerine binlerce kişi, "Yüzyılın Anlaşması" ile Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştayı protesto etmek amacıyla Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplandı.

"Yüzyılın Anlaşmasına hayır. Bahreyn Çalıştayı geçersizdir" sloganıyla toplanan göstericiler, Lübnan ve Filistin bayrakları ile çeşitli sloganların yazıldığı pankartlar taşıdı.

Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi, burada yaptığı konuşmada, "Bahreyn Çalıştayı ile Filistin, Filistinlilerin hakları ve kutsallarını satma kutlamasını yapmak istiyorlar. Ancak bizlere yeryüzündeki tüm para ve altınları verseniz dahi topraklarımız ile kutsallarımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Abdulhadi, "Filistinliler olarak, topraklarımızı ve değişmez ilkelerimizi bir avuç mal karşılığında satmamızı teklif edenlere birlik içinde karşı duracağız." diye konuştu.

"Yüzyılın Anlaşması"nın boşa çıkarılması için Filistin davasını destekleyenlere harekete geçme çağrısında bulunan Abdulhadi, Filistinlilerin tüm kesimleriyle bu anlaşmaya karşı çıktığına vurgu yaptı.

"Manama'da komplolar için toplanıyorlar"

Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye yetkililerinden Bessam Hamud da "Manama'da komplolar için toplanıyorlar. Gerçekleri inkar etmek için Arap ve Müslüman halklara cazibeli teklifler sunuyorlar." diye konuştu.

Lübnanlılar olarak "Yüzyılın Anlaşması"na karşı dik duracaklarını dile getiren Hamud, çünkü bahsi geçen anlaşmanın işgal altındaki Filistin ve Lübnan topraklarını hedef aldığını kaydetti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de dün Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA