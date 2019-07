"Bahreyn Çalıştayı Filistin boykotu nedeniyle başarısız oldu"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen ekonomi çalıştayının Filistin boykotu nedeniyle başarısız olduğunu belirtti.

Mahmud Abbas, Ramallah'taki başkanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Öncelikle, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen Bahreyn Çalıştayı hakkında konuşan Abbas, Filistin'in kabul etmediği ya da katılmadığı herhangi bir plan yahut anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi.

Filistin meselesinde önce siyasi çözümün geldiğini, ekonomik konuların ikinci planda olduğunu ifade eden Abbas, şu an ekonomiye değil onur, güvenlik ve devlete ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Abbas, Bahreyn'in 25-26 Haziran'da ev sahipliği yaptığı çalıştayın ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in insanları kandırmak için ortaya çıkardığı büyük bir yalan olduğunu ancak Filistinlileri kimsenin kandıramayacağını söyledi.

Bazı Arap ülkelerinin katıldığı çalıştayın tüm Filistinliler tarafından reddedildiğine dikkati çeken Abbas, "İsmini anmak istemediğim, İsrail'in gözetimindeki Filistinli bir casus dışında kimse katılmadı. Bahreyn Çalıştayı, Filistin tarafının boykotu nedeniyle başarısız oldu." dedi.

Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerine de boykot çağrısı yapmıştı.

"İsrail'le normalleşme siyasi bir hata"

Abbas, konuşmasında Arap ülkelerine hitaben, "Filistin meselesinin çözümünden önce Arap ülkelerinin İsrail'le girişeceği herhangi bir normalleşme süreci yapılmaması gereken siyasi bir hatadır." ifadesini kullandı.

Başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırlarına tabi bağımsız bir devlet ve Filistinli mültecilerin topraklarına dönebilmesi dışında başka bir şey istemediklerini kaydeden Abbas, şöyle devam etti:

"Bireysel ve tek taraflı kararları uygulamayız ve kabul etmeyiz. Eğer (İsrail ve ABD) bir şeyi zorla uygulamak isterse Allah ve halkımız bizimle beraber. Çünkü biz haklıyız, bu da yeterli."

"Yüzyılın Anlaşması planını kabul etmiyoruz"

Mahmud Abbas, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine çözüm iddiasıyla sunması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planını kabul etmediklerini yineledi.

Abbas, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından ve ülkesinin büyükelçiliğini oraya taşımasından, Filistinli mülteciler ve sınır dosyalarını masadan kaldırmasından sonra Sayın Trump'tan ne bekleyebiliriz?" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimini herhangi bir barış sürecinde ara bulucu olarak kabul etmeyeceğini vurgulayan Filistin Devlet Başkanı, ABD'nin bir parçası olduğu uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

"Filistin, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından ABD ile temaslarını kesti. Ancak terörle mücadelede güvenlik iş birliği devam ediyor." diyen Abbas, ABD'nin, iki devletli çözümü, Kudüs'ün işgal altında olduğunu ve uluslararası meşruiyeti kabul ettiği günün ertesinde Beyaz Saray'da olacağını söyledi.

Abbas, ABD ile kapıları tamamen kapatmayıp aralık bıraktıklarını ifade etti.

"Silvan tüneli kabul edilemez"

ABD'li yetkililerin katılımıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Burak (Ağlama) Duvarı'na tünel açılmasına işaret eden Abbas, "Bu uygulamalar kabul edilemez, yanlış olayları doğrulamaya çalışıyorlar." dedi.

Abbas, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) taşındığını aktardı.

İsrail makamları bu ayın başında, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını gerçekleştirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katıldı.

İsrail'in vergi kesintisi Ramallah hükümetini zorluyor

Açıklamalarında, İsrail'in Ramallah hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan ödeneği kesmesine tepki olarak vergileri almayı reddetmesine de değinen Abbas, Filistin'in İsrail tarafından gelecek eksik meblağı almayacağının altını çizdi.

Abbas, İsrail'in birkaç defa bu eksik ödeneği vermek istediğini ancak Ramallah hükümetinin bunu reddettiğini belirterek, "İsrail'e vergilerdeki kesintileri görüşmek üzere bir komite kurulmasını teklif ettik, onlar da kabul etti. Ancak şu ana kadar komite oluşturulmadı." diye konuştu.

Mahmud Abbas, Filistin hükümetinin finansal açıdan zor durumda olduğunu ve memurların maaşlarının ancak yüzde 60'ının ödenebildiğini sözlerine ekledi.

Filistin hükümeti İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan ödeneği kesmesine tepki olarak vergileri almayı reddettiği için şiddetli mali kriz yaşıyor.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı aylık 11,3 milyon dolar (yaklaşık 66,4 milyon tl) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Kaynak: AA