Bahreyn Başbakanı vefatı dolayısıyla bir haftalık yas ilan edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahreyn Başbakanı vefatı dolayısıyla bir haftalık yas ilan edildi

11.11.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:14
Bahreyn Başbakanı vefatı dolayısıyla bir haftalık yas ilan edildi

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından Bahreyn'de bir haftalık yas ilan edildi.

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından Bahreyn'de bir haftalık yas ilan edildi.

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife'nin, ABD'deki "Mayo Clinic" Hastanesinde hayatını kaybettiği duyuruldu. El-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife; yarından itibaren 7 gün süreyle yas ilan edilmesi, bayrakların indirilmesi ve resmi dairelerde 3 günlük çalışmaların askıya alınması talimatı verdi. Başbakan el-Halife'nin naaşının Bahreyn'e getirilmesinin ardından cenaze merasiminin sadece akrabalarının katılımıyla sınırlı olacağı ifade edildi. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'nin yeni Başkanı Biden'a tebrik
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'nin yeni Başkanı Biden'a tebrik
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Mehmet Özhaseki: 'Bizim bir davamız, derdimiz, medeniyete karşı bir borcumuz var'
Mehmet Özhaseki: "Bizim bir davamız, derdimiz, medeniyete karşı bir borcumuz var"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Cüneyt Arkın Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Şenol Güneş Eddie Newton Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Deprem Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahreyn Başbakanı vefatı dolayısıyla bir haftalık yas ilan edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 12:15:27. #1.14#
title