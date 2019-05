Bahrein Merida patronu hakkında doping iddiası

Doping, bisiklet dünyasında bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu Aderlass Soruşturması, 27 Şubat 2019'da Alman doktor Mark Schmidt'in başında bulunduğu grubun göz altına alınmasıyla başlamıştı. Bisikletin yanı sıra kuzey disiplini sporcuları da bu soruşturma kapsamına alınmıştı. İki aktif bisikletçi, Sloven Kristijan Koren ve Hırvat Kristijan Durasek'in ceza almasının birkaç gün sonrasunda, yeni bir soruşturma dalgası ufukta görünüyor.



Fransa medyasından Le Monde ve İtalya medyasından Corrirere Della Sera'nın haberlerine göre Bahrein Merida takımının sportif direktörü Milan Erzen, Mark Schmidt'in kurduğu organizasyonla iletişime geçtiği için suçlu bulundu. Günümüzün en önemli bisikletçilerden Primoz Roglic'in dahi adının karışabileceği bu soruşturmada iddia edilene göre Milan Erzek'in amacı Almanya menşeili doping organizasyonundan kan dopingi temin etmek.













Sloven bisikletçiler Uluslararası Bisiklet Federasyonu'nun (UCI) radarında





UCI, 2015 yılından beri Sloven uyruklu bisikletçileri ve takım yöneticilerini takip eden Cyclingnews'in (Bisiklet sporu hakkında haberler üreten bir internet sitesi) bu konudaki iddialarını doğruladı. Milan Erzen cephesi ise "Benim Aderlass organizasyonu ile alakam olduğunu öne süren tüm iddialar yanlıştır ve temelsizdir." açıklamasını yaptı. UCI, tüm bunların ardından, Vincenzo Nibali'nin patronundan Bahrein Merida takımındaki görevinden ayrılmasını talep etti.



Bahrein Merida, 2017 yılında kurulmuştu. Merida'nın kadrosunda tam altı Sloven bisikletçi bulunuyor.