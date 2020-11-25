'Bahisten para kazanacaksın' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Bahisten para kazanacaksın' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı

25.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:22
'Bahisten para kazanacaksın' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği dolandırıcının tuzağına düşerek 'bahis oyununda para kazanacağı' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği dolandırıcının tuzağına düşerek 'bahis oyununda para kazanacağı' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki E.D. sosyal medya üzerinden tanımadığı bir kişi tarafından 'garantili bahis' diye adlandırılan bahis oyunundan 193 bin lira ve 82 bin lira para kazanacağı vaadiyle verilen hesaplara toplam 95 bin 741 lira para yatırarak dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan E.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yaşlı kadın 'sahte polis' tuzağıyla 90 bin lira dolandırıldı
Yaşlı kadın 'sahte polis' tuzağıyla 90 bin lira dolandırıldı
Bursa'da dolandırıldı zannetti, soyulduğunu fark etti
Bursa'da dolandırıldı zannetti, soyulduğunu fark etti
Denizli'de son bir haftada asayiş olaylarında 95 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada asayiş olaylarında 95 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Sinan Akçıl Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Falcao Cenk Tosun Caner Erkin Lewis Hamilton Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk İstifa Aralık Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Bahisten para kazanacaksın' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:21:37. #1.15#
title