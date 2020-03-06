: Bahiste kaybetti, "gasbedildim" şikayetiyle polise başvurdu

06.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:36

İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri

Sultangazi'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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