Bahiste kaybetti, "gasbedildim" şikayetiyle polise başvurdu
İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri Sultangazi'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.
06.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:36
İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri
Sultangazi'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.
Kaynak: AA