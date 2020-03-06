Bahiste kaybetti, "gasbedildim" şikayetiyle polise başvurdu
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Bahiste kaybetti, "gasbedildim" şikayetiyle polise başvurdu

İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri Sultangazi'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.

06.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:36
Bahiste kaybetti,

İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri

'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bahiste kaybetti, "gasbedildim" şikayetiyle polise başvurdu
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