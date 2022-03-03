Bahisle para kazanma vaadiyle 25 bin lira dolandırıldı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bahisle çok para kazanacağı vaadiyle kandırılan bir kişi 25 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.(53), sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından 'çok para kazanacağı' vaadiyle bahis oynatılarak 25 bin lira dolandırıldı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Y.A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa