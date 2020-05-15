Bahisçiler, futbol durunca masa tenisi maçlarına yöneldi
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BBC

Bahisçiler, futbol durunca masa tenisi maçlarına yöneldi

İngiltere merkezli bahis şirketi William Hill, koronavirüs salgınında birçok ülkede futbol liglerinin askıya alınası nedeniyle masa tenisi bahisleri oynatmaya başladı.

Bahisçiler, futbol durunca masa tenisi maçlarına yöneldi
15.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:10

İngiltere merkezli bahis şirketi William Hill, koronavirüs salgınında birçok ülkede futbol liglerinin askıya alınası nedeniyle masa tenisi bahisleri oynatmaya başladı.

Şirket masa tenisi bahislerinin "alternatif ürünler" kapsamında başlatıldığını açıkladı.

Salgından çok etkilenmeyen ülkelerdeki futbol karşılaşmaları için bahis oynatan şirket, önümüzdeki dönemde yarın başlayacak Alman Bundesliga karşılaşmalarıyla, Fransa ve İngiltere'deki at yarışlarının sektörü yeniden canlandıracağı beklentisinde.

Bundesliga karşılaşmaları yarın başlıyor

Fransa'daki at yarışlarına 11 Mayıs'ta başlamıştı. İngiltere'de ise yarışların gelecek ay başlaması bekleniyor.

İngiltere'de bahis şirketlerinin gelirlerinin yaklaşık yarısını futbol karşılaşmalarından, üçte birini de at yarışlarından elde ettiği belirtiliyor.

Covid-10 salgınında büyük liglerin askıya alınmasından sonra daha önce çok az futbol meraklısı tarafından takip edilen Belarus Premier Futbol Ligi beklemedik bir ilgi görmüş, bahisçiler buraya yönelmişti.

Salgın nedeniyle ABD ve İngiltere'deki dükkanlarını kapatmak zorunda kalan William Hill'in 11 Mart'tan sonra gelirlerinin yüzde 57 azaldığı belirtiliyor.


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