Bahis Siteleri, Taksicileri Tahsilat Memuru Gibi Kullanıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanal kumar hakkında yeni ödeme sistemlerinin geliştirildiğini söyledi. İstanbul'da taksicilerin tahsilat memuru gibi kullanıldığının söylendiğini belirten Ağbal, konu hakkında ilgili 5 bakanlık olarak toplantı yapacaklarını söyledi. Bakan Ağbal, yasadışı sanal kumara karşı hayata geçirilecek düzenleme hakkında bilgi verdi.

YILLIK 40 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

KHK ile sanal bahisle ilgili savcılıklara konu edilen paralara el koyma yetkisi getirildiğini anımsatan Ağbal, "Yıllık 40 milyar liralık yasadışı kumardan bahsediliyor. Yapılan bir takım çalışmalar buna işaret ediyor. Biz bu konuyla ilgili hem suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi bakımından Maliye Bakanlığı olarak bunu çok önemsiyoruz, hem de Mili Piyango, Spor Toto, Türkiye Jokey Kulübü var. Bu kurumlarımızın yapmış olduğu bahis ve oyun piyangoları bir şekilde kamu geliri de üretiyor. Bu yasadışı kumar ciddi anlamda bu kurumların gelirlerini de aşındırıyor" diye konuştu.

Anında bunları belirleyeceğiz.

Akşam'ın haberine göre, yasadışı bahsi oynatanların suç örgütleri olduğunu vurgulayan Ağbal, "Bu konuyla ilgili 'Kara para aklama denetimleri başlatın' dedim. Anında bunları belirleyeceğiz. Çok kısa bir MASAK raporu yazarak savcılığa intikal ettireceğiz. Bu paraya el konulmasını sağlayacağız" dedi.

"SANA 3 BİN LİRA MAAŞ, GİT ŞU BANKAMATİKTEN PARALARI ÇEK"

Sanal bahiste yeni ödeme sistemlerinin de geliştiğini belirten Ağbal, şu örnekleri verdi: "Biz normal bankaya yatırılan paraları yakalayınca düşük gelirli insanlar adına bankalarda hesap açtırıyorlarmış. En son İstanbul'da söylenen, taksicileri tahsilat memuru gibi kullanıyorlarmış. Örneğin; taksiciye 'Sana 3 bin lira maaş. Git şu bankamatiklerden paraları çek' diyorlar. Taksici gün içerisinde farklı yerlerdeki bankamatiklerden o şifrelerle paraları çekiyormuş."

"GÖZÜNÜN HER AN İNTERNETTE OLSUN"

Maliye, İçişleri, Gençlik ve Spor, Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı düzeyinde bir toplantı yapacakları bilgisini veren Ağbal, "Ben şu anda MASAK'ı koordine ettim. Atılması gereken diğer adımların ne olduğu hakkında bir teknik sunum hazırlayacaklar. 5 bakan bunların üzerinden geçtikten sonra ilave ne tür adımlar atılacaksa onları da atacağız. Arkadaşlara 'Gece, gündüz gözünüz internette olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

"BANKALARI UYARDIK, GEREĞİNİ YAPARIZ"

Bankaları da uyardıklarını belirten Ağbal, "'Kimseye toleransımız olmaz. Kim sanal bahisle ilgili bir paraya müsaade ederse, şüpheli işlemde bulunmazsa gereğini yaparız' dedik. Bu çok önemli bir konu. Bankalarımız alarmda, MASAK Başkanımız 'Bu yasal düzenleme yapılsın, artık biz MASAK olarak çok daha fazla sayıda rapor düzenleyip savcılılara göndereceğiz' dedi. O konu şu anda devam ediyor" diye konuştu.