Bahis Şirketi İddaa, Göztepe'nin Galatasaray Karşısında Şansını Arttırdı

İddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları güncelledi.

İddaa risk yönetimi sezonun son ve en kritik maçı olan Göztepe - Galatasaray maçındaki oranları güncelledi.

GALATASARAY'IN ORANI ARTTI

Göztepe'nin oranı 6.50'den 6.25'e düştü. Beraberliğe verilen oran 4.50'den 4.25'e düştü. Galatasaray'ın 1.20'lik oranı ise 1.25'e yükseldi. Bu değişiklikle iddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları ikinci kez yenilemiş oldu.

İlk açılan oranlarda ise Göztepe galibiyetine 8.00, beraberliğe 4.10, Galatasaray galibiyetine ise 1.20 verilmişti.