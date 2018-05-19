Bahis Şirketi İddaa, Göztepe'nin Galatasaray Karşısında Şansını Arttırdı
Bahis şirketi İddaa, akşam oynanacak maçta Göztepe'ye verdiği 6,50'lik oranı 6,25'e düşürdü, Galatasaray'ın oranı ise 1,20'den 1,25'e yükseldi.
İddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları güncelledi.
İddaa risk yönetimi sezonun son ve en kritik maçı olan Göztepe - Galatasaray maçındaki oranları güncelledi.
GALATASARAY'IN ORANI ARTTI
Göztepe'nin oranı 6.50'den 6.25'e düştü. Beraberliğe verilen oran 4.50'den 4.25'e düştü. Galatasaray'ın 1.20'lik oranı ise 1.25'e yükseldi. Bu değişiklikle iddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları ikinci kez yenilemiş oldu.
İlk açılan oranlarda ise Göztepe galibiyetine 8.00, beraberliğe 4.10, Galatasaray galibiyetine ise 1.20 verilmişti.
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