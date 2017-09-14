Bahis Oyunu Hevesi Yüzünden Çıkan Cinayet Davası Başladı

Bahis oyunu yüzünden dolandırıldığı kişiler tarafından tecavüze uğradığını iddia eden biyoloji öğretmeni kadının eniştesi ve arkadaşlarının 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı dava başladı. Öğretmen kadın sanık, "200 TL yatırıp, 14 bin TL kazanacaktım. Kayseri'ye geldim, 6 kişi tecavüz etti" dedi.



25 Şubat'ta Kocasinan ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'da av tüfeği ile araç içerisinde öldürülmüş olarak bulunan S.S.'nin ve olaydan ağır yaralanan A.K.'nın zanlılarının bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında, olaya karışan 10 şüpheli yakalanmış, 6'sı tutuklanmıştı.



Kayseri 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar S.N, M.Ş, E.K., M.B., S.A. Ü.A. ile olayda yaralanan A.K., öldürülen S.S.'nin eşi S.S., babası Ş.S. duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar N.N., F.K., G.K. ve T.Y. ise Ankara'dan SEGBİS ile katıldı.



Duruşmada 29 yaşında 12 yıllık biyoloji öğretmeni tutuklu sanık S.N. dinlendi. Yaklaşık 3 saat savunma yapan S.N. 2014 yılında öğretmen olarak atandığını ve borçlar yüzünden bahis oyunu oynadığı belirterek, "Sosyal medyada bahis sayfası var, o sayfayı beğenince, bana o sayfada bulanan üyelerden arkadaşlık isteği geldi. Bu isteği yollayan A.K.'dır. Arkadaşlık isteğini kabul ettim ve bana mesaj atmaya başladı. Evli misin, bekar mısın, ne iş yapıyorsun dedi. Ben de cevapladım. 'Sana para kazandıracağım, 200 lira yatır, 14 bin lira kazan' dedi. Israr etti, bende gönderdim" dedi.



"Kız Kardeşim Dediği Kişi Karısıymış"



A.K'nin kendi hesap numarasını vermediği ve hesaba çok para aktarılması yüzünden polis takibinde olduğunu söylediği iddiasında bulunan S.N "A.K. isimli kişi 'Kız kardeşim M.K.'nin hesabına, yolla parayı benim hesabı polis takip ediyor" dedi, bende gönderdim, sonrasında öğrendiğimde ise kız kardeşim dediği kişi karısıymış, sosyal medyada başka bir hesabı görünce anladım, karı- koca olduklarını. Sorduğumda yalanladı, yine inandım. Bana iddiayı kazanmak için bir sosyal medyadaki grubuna üye olmam gerektiğini söyledi. 'Üye olmazsan, şikeli maçları alamayız' dedi. Üye olmadan önce '400 lira daha göndermelisin' dedi" diye konuştu.



A.K'nin 16 bin lira kazandırdığını ama hiçbir şekilde o parayı vermediğini söyleyen S.N. iddiaya göre 'Aziz Yıldırım bile bu yüzden içeri girdi' diyerek sonradan üye olduğum gruptaki 93 kişi ve benimde adımın onların hesabında yer aldığını söyledi. Beni tehdit etti. 'Aileni öldürürler' dedi. 35 bin lira istedi. Ben olanlara inanmıyorum dedim ama mecbur kaldım. Param olmadığı için atandığım il olan Siirt merkezde Akbank'tan kredi çektim. Gönderdim parayı ama bir süre sonra esrar içmiş beni aradı, yine para istedi vermezsem beni polise şikayet edeceğini söyledi. Yeniden para için Ziraat bankasından kredi çektim. A.K ile telefonda konuştum ve avukat diye tanıttığı Atakan isimli şahıs ile telefonda tanıştım. Sonradan gerçek adının öldürülen S.S. olduğunu şahsın avukat da olmadığını öğrendim. 'Kayseri'ye gel, kazandığın senedi vereyim' dedi. Ben de geldim."



Kayseri'ye gelen S.N. kendisini A.K.'nin otogardan alıp, belinde bulundurduğu bıçağı göstererek eve götürmek istediğini söyleyip sözlerini şöyle sürdürdü: "Korkudan sesimi çıkaramadım. Eve gittim, kendini avukat olarak tanıtan S.S de vardı. Bana ikisi de tecavüz ettiler. Sonra ailemle beni tehdit ettiler" dedi.



A.K'nin sonradan yine aradığını söyleyen 29 yaşındaki S.N. "Beni yeniden Kayseri'ye çağırdı ve ben de korkumdan kabul ettim. A.K beni otogardan aldı. Eve vardık, 6 erkek şahıs vardı oysa bana mağdur hemşire ve kocası olacağını söylemişti ve bana bir şey koklattı ben bayılmışım o anda, kendime geldiğimde kan içindeydim. Bana hepsi tecavüz etmişti, satacaklarını söylüyorlardı, kendime gelmeye başladığımda duydum olanları, yine tehdit ettiler ve ben Siirt'e döndüm. Olanları ablama anlatmak için, Siirt'e gelmelerini istedim, Eniştem M.Ş. ile E.K. yanıma geldi, tecavüz dışında olanları anlattım, plan yaptık, verdiğim paraları alabilmek için plan yaptık. Eniştem benim adıma A.K. ile konuşarak fuhuş yapmayı kabul ettiğimi söyledi. A.K. şüphelendi, hatta görüntülü konuşma yapınca inandı. Sonra Kayseri'ye geldik. Ben eniştem M.Ş.'ye A.K. ile S.S.'nin fotoğraflarını atmıştım, biz E.K. ile Ankara'ya yola çıktık, eniştem yanında çağırdığı diğer sanıklarla birlikte A.K. ve S.S. ile görüşmüş, sonra da bu olay yaşanmış" diye konuştu.



Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Kasım ayına erteleyerek, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - KAYSERİ