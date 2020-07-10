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Bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı

Aydın Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesi ve Antalya'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı
10.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:21

Aydın Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesi ve Antalya'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonrasında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye operasyon düzenledi. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebeke üyesi 7 kişi hakkında işlem yapılırken, T.A., A.Ç., E.G, D.K., M.D., ve S.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet fişek, 10 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 2 adet bilgisayar, 4 adet harici harddisk, banka kartları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekenin milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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