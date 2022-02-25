GAZİANTEP (İHA) - Bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 7 kumar makinesi, yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 laptop, 15 flaş bellek, 8 yasadışı bahis ile alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda, 165 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 282 fişek ele geçirdi. Operasyon sonucu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

24 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli şahıslar, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.