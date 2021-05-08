Bahis kuponu satan şebekeye operasyon: 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahis kuponu satan şebekeye operasyon: 6 gözaltı

Bahis kuponu satan şebekeye operasyon: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte sosyal medya üzerinden bahis kuponu satan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiden 6'sı yakalandı.

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte sosyal medya üzerinden bahis kuponu satan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiden 6'sı yakalandı. Şahısların ilk belirlemelere göre, aynı yöntemle 15 kişiyi 70 bin TL dolandırdıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya üzerinden yasa dışı "bahis kuponu" kazandırma vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları öne sürülen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 8 kişinin sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplar ile bahis kuponu sattıkları ve bu yöntemle 15 kişiden 70 bin 564 TL aldıklarını tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ile birlikte Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahis kuponu satan şebekeye operasyon: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:38:29. #1.15#

title