Bahis çetesine düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı
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Bahis çetesine düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen drone destekli şafak operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

09.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:03

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen drone destekli şafak operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de drone ile destek verdiği operasyonda, kapıları açılmayan evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Aralarında çete elebaşı olduğu iddia edilen M.G'nin de bulunduğu 15 şüpheli "yasa dışı bahis oynatmak ve haksız kazanç elde etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 17 bilgisayar, 19 cep telefonu 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bahis çetesine düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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