Bahis Çetesinden Akılalmaz Yöntem! 6 Bin TL'ye Çocuk Kiralayıp Günlük 2 Milyon Toplamışlar
Yasadışı bahis çetesinin dikkat çekmemek için kazandıkları paraları ATM'ler aracılığıyla çocuklara çektirdiği belirlendi. Söz konusu çocuklara bunun karşılığında 6 bin lira maaş ödendiği öğrenildi.
İstanbul polisi, Kadıköy, Kağıthane, Şişli ve Çekmeköy'deki banka ATM'lerinin çevresinden bekleyen ve 12 saat aralıksız para çekip, para yatıran çocukları takibe aldı. Yaşları 15 ila 17 arasında değişen çocukların paraları lüks otomobille gelen bir şahsa verdikleri anlaşıldı. Takibe alınan otomobilin sürücüsü Kağıthane'deki bir sokakta durduğu sırada gözaltına alındı. Para toplayan ve çetenin muhasebecisi olan zanlının üzerinde ve evinde 1 adet para sayma makinesiyle yaklaşık 400 bin lira ele geçirildi.
6 BİN TL MAAŞLA ÇOCUK KİRALAYIP GÜNLÜK 2 MİLYON LİRA TOPLADILAR
ATM'lerde para çekip yatıran çocuk yaştaki 14 kişiyle paraları toplayan şahıs gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde, "Bize gelen cep telefonu numarası ve kodla ATM'lerden Cep Bank sistemiyle para çekip, müdürümüze veriyorduk. Bu iş için de aylık 6'şar bin lira alıyorduk" dedi. Çetenin aynı sistemle çalışan 4 grubunun daha olduğu ve günlük en az 2 milyon lira toplatıkları tespit edildi.
BAHİS SİTELERİNİ KLONLAMIŞLAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bahis çetesinin, yasal bahis sitelerinin bir benzerlerini yapığı, yüksek ganyan oranlarıyla topladıkları müşterileri 'Cep Bank' sistemine yönlendirdikleri, aldıkları gerçek paralar karşılığında sanal para vererek yasa dışı bahis oynattıkları belirtildi.
(Kaynak: Akşam)
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türkiyede de aynı sistemi yapsa olmazmı milleti uğraştırıyolarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Asıl çete ıdaa risk yönetimi milletin kanı ni emdiniz ulan..yeter ulan size ne benim param istediğimi yaparım .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şimdi yobaz bi süre okur felegini şaşırırsın ama ramazanda dini bütün müslümanın kazıklarını üfleyerek sevaba yazar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Siy ancak soymasını bilirsiniz gidin kendi yasal sitelerinizi kapatında milletin 3-5 kuruş parasına göz koymayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TÜRKİYEDE DE CANLI SİSTEM GELSİN MİLLET YASADIŞINA KAÇMASINCevap Yaz Yayından Kaldır