Bahis Çetesi" Operasyonunda 28 Gözaltı

Bahis Çetesi" Operasyonunda 28 Gözaltı

- Adliye binasının görüntüsü Zanlıların adliyeye getirilişi Operasyonda ele geçirilen çeşitli materyallerin görüntüsü Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, internet siteleri üzerinden çeşitli spor branşlarıyla ilgili bahis oynatarak 4 yıldır 50 milyon liranın...

- Adliye binasının görüntüsü
Zanlıların adliyeye getirilişi
Operasyonda ele geçirilen çeşitli materyallerin görüntüsü Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, internet siteleri üzerinden çeşitli spor branşlarıyla ilgili bahis oynatarak 4 yıldır 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edilen şebekenin 28 üyesi yakalandı.

Kaynak: AA
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