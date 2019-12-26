Bahçıvan: Paylaşım ekonomisini seven gençleri iyi anlamalıyız

26.12.2019 08:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:17

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Dünyayı farklı okuyan ve anlayan, duyarlılık ve sorumluluk sahibi büyük bir genç kitle geliyor. Geleceğimize damga vurup şekillendirecek olan bu neslin eğilimlerini iyi anlamalıyız." dedi.