Bahçıvan: İso, Sanayi Odaklı Üretimi Türkiye'nin Gündemine Taşıdı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, TBMM'ye sevk edilen Ar-Ge ve ihracat teşviklerinin genişletilmesine kadar birçok konunun, İSO dile getirmesiyle yaşama geçirildiğini vurguladı ve İSO'nun, sanayi odaklı üretimi Türkiye'nin gündemine taşıdığını vurguladı.

İSO Meslek Komiteleri ve Yönetim Kurulu seçimleri öncesindeki son Meclis toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Son beş yılda İSO olarak Türkiye'de yeniden üretim ekonomisine dönülmesi konusundaki çabalara öncülük yaptık. TBMM'ye sevk edilen KDV reformu, KGF destekleri, KKDF'nin kaldırılması ile yatırım, Ar-Ge ve ihracat teşviklerinin genişletilmesine kadar birçok konu, bizim dile getirmemizin ardından hayata geçirildi" dedi ve ekledi:

"İSO, beş yılda yakaladığı sinerji, sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı ve marka değeriyle uyumlu örnek bir sivil toplum kuruluşu oldu. Ülke kalkınması için elini taşın altına koyan sanayicilerimiz her şeyin en iyisine layık ve bundan sonra da öyle olmaya devam edecek."

Ekonomik durgunluktan çıkışın anahtarının sanayiye ve üretime dönüş olduğu bir dönem olduğunu vurgulayan Bahçıvan, "Övünerek söyleyebiliriz ki İSO olarak Türkiye'de de yeniden üretim ekonomisine dönülmesi konusundaki çabalara öncülük yaptık" dedi ve ekledi:

"Birkaç örnek verecek olursam:

Özellikle son dönemde Meclis'e sevk edilen KDV reformu;

KGF desteklerinin başlaması ve devam etmesi;

imalat sanayiinde kullanılan hammaddelerle ilgili vadeli alımlarda KKDF'nin kaldırılması;

yatırım, personel, AR-GE ve ihracat teşviklerinin yeni bir anlayışla genişletilmesi;

işçi-işveren ilişkilerinde reformlar yapılması;

sanayi arsalarının aşırı pahalanmasının önüne geçilmesi;

vergi süreçlerinde sanayiciyi koruyan düzenlemeler yapılması ve bunun gibi birçok konu, bizim dile getirmemizin ardından hayata geçirilmiş bulunuyor. Vizyoner önerilerimize ve bu önerileri temel alarak getirilen somut çözümlere dair ayrıntılı listeyi faaliyet raporumuzda bulabilirsiniz."

Beş yılda yakaladığı sinerji, yarattığı ortak heyecan, sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışıyla İSO'nun, geçmişten gelen marka değeriyle uyumlu örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Bahçıvan, "Ne mutlu bizlere! Bunu hep birlikte başarmış olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Ülke kalkınması için elini taşın altına koyan sanayicilerimiz her şeyin en iyisine layıktır ve bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. İSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yarınlara güvenle uzanacağından, sanayimize ve ülkemize katkılarını artırarak sürdüreceğinden hiç şüphe duymuyorum" diye ekledi. (Fotoğraflı) - İstanbul