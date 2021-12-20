Bahçıvan Gıda'ya "En Başarılı İhracatçı" ödülü

İSTANBUL (AA) - Bahçıvan Gıda, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin (İSHİB) düzenlediği "2020 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödülleri"nde "Süt ve Süt Ürünleri" kategorisinde "En Yüksek İhracat Rakamına Sahip Firma" olarak birinciliğe layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesindeki tarım sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan İSHİB tarafından organize edilen geleneksel "Başarılı İhracatçılar Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İSHİB bünyesinde bulunan yaklaşık 2 bine yakın firmanın değerlendirilmesi sonucunda, "2020 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödülleri"nde "Süt ve Süt Ürünleri" kategorisinde "En Yüksek İhracat Rakamına Sahip Firma" unvanı ile ödüle Bahçıvan Gıda layık görüldü. Firma adına ödülü, ihracattan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Karlıbaş teslim aldı.

Orta Doğu'dan Çin'e, ABD'den Japonya'ya kadar 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Bahçıvan Gıda, 2022'de de ürünlerini mevcut ve yeni pazarlara sunmaya devam edecek.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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