Bahçilevler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi
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Bahçilevler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Bahçelievler'de aynı sokakta yaşayan iki komşu aile birbirine girdi.

İstanbul Bahçelievler'de aynı sokakta yaşayan iki komşu aile birbirine girdi. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün Yenibosna'da yaşandı. Aralarında tartışma bulunan iki komşu aile, dün bir kez daha karşı karşıya geldi. Sokak ortasında birbirine giren erkeklerin kavgasına kadınlar da karıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Mahallede araya girenler, kavgayı büyümeden önledi.

(Volkan Kayalar/İHA)

Bahçilevler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi
Bahçilevler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi
Bahçilevler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi
Bahçilevler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi
Bahçilevler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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