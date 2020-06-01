Bahçeye sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı
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Bahçeye sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı

Bahçeye sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı Elazığ'da bir köyde bahçesi için sondaj vurduran bir kişi, tuzlu ve maden suyu tadında bir su buldu ancak diğer bahçelere zarar vermemesi için girişi odunla kapattı, bun rağmen su bir kaç yerden de taştı Elazığ'da bir köyde gerekli izinler...

01.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:39

Bahçeye sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı

Elazığ'da bir köyde bahçesi için sondaj vurduran bir kişi, tuzlu ve maden suyu tadında bir su buldu ancak diğer bahçelere zarar vermemesi için girişi odunla kapattı, bun rağmen su bir kaç yerden de taştı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde gerekli izinler alındıktan sonra sulama suyu için sondaj vuruldu, ancak tuzlu ve maden suyu tadında suya ulaşıldı. Sahibi ve köy sakinlerini şaşkına çeviren suyun çok kuvvetli olması nedeniyle boru indirilemeyen sondaj yeri direkle kapatıldı ancak su bu kezde farklı yerlerden taşarak diğer bahçelere zarar vermeye başladı.

Bahçesi bulunan Tevfik Sadak, merkeze 16 kilometre uzaklıkta olan Yukarı Demirtaş Köyündeki arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçlar için sondaj vurdurdu. Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı. Bu durum karşısında şaşıran Sadak, çıkan doğal maden suyunun hızını yavaşlatmak ve çevredeki vatandaşların tarlasına zarar vermemesi için direkle kapatmaya çalıştı. Bunun üzerine su bu kez birkaç bölgeden daha taşmaya başladı.Suyun kontrolsüz olarak aktığını ve diğer bahçelere de zarar vermeye başladığını aktaran Sadak, henüz tahlili yapılmayan su ile ilgili yetkililerin ilgilenmesini istedi.

Tarlaya diktikleri ağaçları sulamak için gerekli izinleri alarak sondaj çalışması yaptıklarını belirten Tevfik Sadak, " 9 bin 100 metre olan tarlamıza ağaç diktik. Ağacında sulanması için sondaj düşündük. DSİ bölge müdürlüğünden ruhsatımızı aldık ve sondaj çalışmasını yaptık. 90 metreye kadar 1 santimetre bile su yoktu. Ondan sonra böyle bir su çıktı. Sondajcı da hayretler içerisinde kaldı. Yoğun sudan dolayı boru da indiremedik. Şuanda mağduruz, ilgililer bize yardım ederlerse memnun oluruz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar"dedi.

Tuzluluk oranı yüksek ve soda tadında olan su ile ilgili kendi imkanları ile tahlil yapabilecek durumda olmadıklarını aktaran Sadak, "Bu olay dün başladı ve bu şekliyle devam ediyor. Normal su bekliyordum. Civardaki bütün vatandaşların sondaj suyu temiz, içilir bir su. Ancak bu hem tuz oranı fazla hem de soda tadında bir su. Nasıl bir değerlendirme yapılacağı ilgililerin işi"ifadelerini kullandı.

Bahçeye sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı

Kaynak: İHA

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