Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 şüpheli adliyede (2)

KOCAELİ (DHA) - 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te Oğuzhan İpek'in ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen baba İ.M. ile kızları E.M. ve D.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ailenin erkek çocukları olan İ.M. ve Y.M.M. ile arkadaşı O.E.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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