Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 şüpheli adliyede

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te Oğuzhan İpek'in (26) tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle komşularıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan aynı aileden 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü gece saatlerinde İzmit Bekirdiere Mahallesi Murat Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Oğuzhan İpek'e ait tavukların kendi bahçelerine girmesine komşuları tepki gösterdi. Tartışma çıkması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki tarafı ayırarak evlerine gönderdi. Gece yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Oğuzhan İpek bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.