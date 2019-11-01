Bahçeye giren şüpheli şahıs polisleri harekete geçirdi

01.11.2019 15:57

Adıyaman'da, bir ikametin bahçesine giren ve hırsız olduğu düşünülen şüpheli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 813 Sokak içerisinde bulunan bir ikametin bahçesine giren ve vatandaşlar tarafından hırsız olduğu zannedilen şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek gelen polis ekipleri ikamet bahçesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Hırsız olduğu tahmin edilen şahsın izine bir türlü rastlanılmazken polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanılan olayda her hangi bir şeyin çalınmadığı da öğrenildi.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA