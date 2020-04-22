Bahçeye devrilen kamyonetteki kadın öldü Samsun'un Atakum ilçesinde, kapalı kasa kamyonetin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde, kapalı kasa kamyonetin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Yıldırım'ın kullandığı 53 AU 334 plakalı kapalı kasa kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, araçta bulunan Keziban Yıldırım (76) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA