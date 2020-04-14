Bahçesini süremeyen yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti
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Adıyaman, Jandarma, Besni, Güncel

Bahçesini süremeyen yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı kadının bahçesini jandarma ekipleri traktörle sürerek ekime hazır hale getirdi.

14.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:19
Bahçesini süremeyen yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı kadının bahçesini jandarma ekipleri traktörle sürerek ekime hazır hale getirdi.

İlçeye bağlı Şambayat beldesinde yalnız yaşayan Fatma Gencer (67) bahçesinin sürülme zamanı gelince 156 Jandarma İmdat hattını arayıp yalnız yaşadığını, kimsesi olmadığını ve bahçesinin sürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, yaşlı kadının evine giderek traktörle bahçesini sürüp ekime hazır hale getirdi.

Bahçesini süremeyen yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti

Kaynak: AA

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