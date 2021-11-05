Bahçesini sulamak isterken kanala düşen yaşlı kadın, 4 kilometre ileride ölü bulundu

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de evinin önünde bulunan bahçesini sulamak için dalgıç pompayla su çekmeye çalışan yaşlı kadın, dengesini kaybederek kanala düştü. Suyun akıntısına kapılan yaşlı kadının cesedi, 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 61 yaşındaki Sevgi Ucer, evinin önünde bulunan bahçesini sulamak için dalgıç pompayla su çekmek istedi. Bu esnada dengesini kaybeden Ucer, kanala düşerek akıntıya kapıldı. Sesleri duyan yakınları akıntıyla kapılan yaşlı kadını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yakınları akıntıya doğru giderken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kanalda arama çalışmalarını gerçekleştirirken, Ucer'in cansız bedeni yakınları tarafından düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Goncalı Mahallesinde bulundu. Kanalın içinden ekipler tarafından Ucer'in cansız beden çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları ardından, canız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ