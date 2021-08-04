Bahçesini saran alevler içinde kalan Gülşen teyzeye yardım eli

Marmaris'te bahçesini saran alevler arasında mahsur kalan Gülşen teyzeye yardım elini Maltepe Belediyesi ekipleri uzattı.

Marmaris'te bahçesini saran alevler arasında mahsur kalan Gülşen teyzeye yardım elini Maltepe Belediyesi ekipleri uzattı. Yaşlı kadın kendisine yardım eden ekipler sayesinde alevler arasından kurtuldu.

Marmaris Hisarönü Altınkum mevkiinde bahçesini saran alevler içinde mahsur kalan Gülşen teyzeye yardım elini Maltepe Belediyesi ekipleri uzattı. Güçlükle yürüyen yaşlı kadın yeniden hayata dönüşün mutluluğunu ekibe sarılarak paylaştı. Yaşadığı şoku atlatan Gülşen Tekin, "Aklım gitti benim. Neredeyse tıkanıyordum, çocuklar ambulansı durdurdular, oksijen bağladılar. Yavrularım çok yardımcı oldular, Allah'ım hepsinden razı olsun, yalnız bırakmadılar." dedi.

(Beyza Cömert/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı