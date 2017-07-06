Bahçesini İlaçlarken Fenalaşıp Öldü

ÇORUM'da bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada fenalaşan 57 yaşındaki Nurettin Gözükmez yaşamını yitirdi.



Olay Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nurettin Gözükmez, bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gözükmez, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Tarım ilacından zehirlendiği düşünülen Gözükmez'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belirleneceği ifade edildi. - Çorum