Bahçesine giren kızıl tilkiyi pastırma ve peynirle besledi MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Nejdet Öcal, bahçesine giren kızıl tilkiyi pastırma ve peynirle besledi, o anları da görüntüledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Nejdet Öcal, bahçesine giren kızıl tilkiyi pastırma ve peynirle besledi, o anları da görüntüledi.

Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkiinde yaşayan Nejdet Öcal, evinin balkonunda otururken, saat 01.00 sıralarında, bahçesine giren hayvanı, önce köpek zannetti. Daha dikkatli bakınca kızıl tilki olduğunu fark eden Öcal, hayvanın kaçmaması üzerine önüne pastırma attı. Bir süre çevresini gözetleyen tilki, daha sonra atılan pastırmayı yedi. Nejdet Öcal, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre sonra tilki, yemeğini bitirip ormanlık alana gitti. Bir insanı 100 metreden gören tilkinin normalde kaçması gerektiğini belirten Öcal, "Balkonda eşimle oturuyorduk önce köpek zannettim. Biraz dikkatli bakınca tilki olduğunu fark ettik bir süre bekledik tilki kaçmayınca pastırma ardından peynir verdik. Bir güzel ikramlarımızı yedikten sonra bahçeden çıkıp ormanlık alana gitti" dedi.

Kaynak: DHA