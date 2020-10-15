Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaraladı

15.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:20
Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaraladı

Samsun'da bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaralayan kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde A.C'nin (71) ineği, İ.C'ye ait bahçeye girdi. İneğin bahçesinde olduğunu farkeden İ.C. ile A.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C, İ.C'nin kafasına kazma sapıyla vurdu. Yaralanan İ.C. belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek A.C'yi boynundan yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından yaralı olan İ.C'yi hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürdü.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan İ.C. adliyeye sevk edildi, tedavisi devam eden A.C'nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cem Özer Özgü Namal Sezen Aksu
Spor Samatta Erol Bulut Ozan Tufan Mahmut Tekdemir Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Ekim Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaraladı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 18:21:28. #1.15#
title