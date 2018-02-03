Bahçesindeki Otları Yakarken Yanarak Öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ömer Yanardöner (75) bahçesindeki kuru otları temizlemek için yaktığı ateşten etkilenerek yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ömer Yanardöner (75) bahçesindeki kuru otları temizlemek için yaktığı ateşten etkilenerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi'nde oturan Yanardöner, bahçesindeki kuru otları temizlemek için birden fazla noktada ateş yaktı.
Gözleri iyi görmeyen ve yaşlılığa bağlı olarak yürüme güçlüğü de çeken Yanardöner, yaktığı ateşi kontrol altında tutmak isterken elbisesi tutuştu.
Kendisini bahçenin yanında akan dereye atmak isterken ayağı dikenli otlara takılıp, düştüğü ve yerden kalkamadığı sanılan Yanardöner can verdi.
Yaşlı adamın eşi Fatma Yanardöner'n haber vermesiyle olay yerine gelen mahalle sakinleri Ömer Yanardöner'in dere kenarında yanmış bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşlı adamın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Köklü Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazından ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.