Bahçesindeki kuru otları yakarken yanarak öldü
Kırşehir'de, bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isteyen 86 yaşındaki kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Kırşehir'de, bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isteyen 86 yaşındaki kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde yaşayan Döndü Gül, bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek istedi. Bu sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, yanarak öldü.
Gül'ün cesedi, incelemenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.