Bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde el sanatları usta öğreticisi Hülya Yangın Ertekin, bahçesinde yetiştirdiği kabakları işleyerek süs eşyasına dönüştürüyor.

Bafra İlçe Halk Eğitim Merkezinde el sanatları usta öğreticisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Umut Derneği Başkanı olan Hülya Yangın Ertekin, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek su kabaklarından çeşitli objeler üreterek işsiz ev kadınlarına iş kapısı açıyor. Ertekin, çalışmalarında kullandığı su kabağını piyasadan temin etmekte güçlük çekince evinin bahçesinde yetiştirmeye karar verdi. Ektiği tohumlarla evinin bahçesinde su kabağı yetiştirmeye başlayan Ertekin, yaptığı objelerle dikkat çekiyor.

Ertekin, "Bizim alanımızda farklı farklı objeleri işlemek kültürümüzde de var. Kültürümüz neyi gerektiriyorsa tarlamızda yetişen mısır saplarından değişik objeler yapıyoruz. İki yıldır da su kabağı işlemlerine başladım. Kursumuz için başlatığımız çalışmalarda su kabağı ihtiyacımızı karşılayamadık. Bulmakta zorlandık. Yöremizde önceden çok yetiştiriliyordu ama son zamanlarda yetiştirilmiyor. Biz de çekirdeklerini ekerek kendi bahçemizde yetiştirerek ihtiyacımızı karşılamaya çalıştım. Bunda da iyi sonuçlar aldım. Çeşitli boylarda kabak çeşitlerimiz var. Yakma tekniği kullanarak dekorlar vererek kullanıyoruz. Ev eşyası olarak da gece lambası kullanıyoruz. Bunda da elektrikçi arkadaşlara ihtiyaç duyuyoruz. Kablo takmada onlardan yardım istiyoruz. Öğrencilerime de öğretiyorum. Onlar da ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. İnsanlarımızın doğal organik yaşama daha bir özen gösterdikleri için talepler oluyor" dedi.