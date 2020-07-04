Bahçesinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitkilerden 50 çeşit doğal sabun üretiyor Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, aile bireylerinin desteğiyle köydeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitki türlerinden 50 çeşit doğal sabun üreterek satışından elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, aile bireylerinin desteğiyle köydeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitki türlerinden 50 çeşit doğal sabun üreterek satışından elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Yedigöze köyündeki bahçelerinde yetiştirdiği çeşit çeşit sebze, meyve ve aromatik bitkileri kullanarak hem çalışma hayatına duyduğu tutku hem de ev işlerinden arta kalan zamanını daha iyi değerlendirmek adına 4 yıl önce doğal sabun üretmeye başlayan Bahçeci, farklı özelliklere ve kokuya sahip 50 çeşit sabun üretiyor.

Aile bireylerinin desteğiyle yetiştirdiği nane, kekik, elma, karpuz, nar, domates, salatalık, papatya, gül, defne gibi sebze, meyve ve bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal eden Bahçeci, ürettiği mis kokulu sabunları sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan müşterilerine kargoyla göndererek satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlamanın ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışarak ve üreterek kendi ayaklarının üzerinde duran kadınları hep taktir ettiğini, bu yönüyle kendisininde bir ev kadını olarak evde ne yapabilirim diye düşünürken bahçelerinde yetiştirdikleri çeşit çeşit meyve, sebze ve bitkileri göz önüne alarak bunlardan sabun üretmeye karar verdiğini belirtti.

Doğal sabun üretimi ile ilgili internetten yaptığı araştırmaların neticesinde 4 yıl önce köydeki bahçelerinde kurduğu tezgahta sabun üretmeye başladığını anlatan Bahçeci, "Köyde çok güzel bitkiler, sebzeler ve meyveler yetiştirdiğimiz bir bahçemiz vardı. Çok istememe rağmen çalışma hayatım olmadı. Evde nasıl bir şeyler yapabilirim, nasıl üretim yapabilirim diye düşünürken bahçemizde yetiştirdiğimiz sebze, meyve ve bitkilerden doğal sabun üretmek fikri aklıma geldi." diye konuştu.

Zamanla sabun üretiminde kendisini geliştirdi

Bahçeci, doğal sabun üretmeye karar verdikten sonra bununla ilgili hem internetten yaptığı araştırmaların hem de sabun imalatı yapan üreticilerden öğrendiği bilgilerin ışığında 4 yıl önce köydeki bahçelerinde klasik yöntemlerle sabun üretmeye başladığını aktardı.

Zamanla sabun üretimi noktasında kendisini daha da geliştirerek farklı özelliklere ve kokulara sahip sabunlar üretmeyi başardığını ifade eden Bahçeci, şöyle devam etti:

"Aklımıza gelebilecek veya yiyebileceğimiz her türlü meyve, sebze ve bitkiden sabun üretimi yapıyorum, 50'ye yakın sabun çeşidim var. Bahçemizde yetiştirdiğimiz bitkilerden kekik, defne ve ıhlamur sabunumuz var, domates, salatalık ve elma sabunu yapıyorum. Aklımıza gelebilecek her türlü meyve, sebze ve bitkiden sabun üretimi yapabiliyorum."

Bahçeci, tüm ev kadınların günlük işlerinden arta kalan zamanlarında istedikten sonra bir şeyler üreterek aile ekonomisine rahatlıkla katkı sunabileceklerini ve kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerini dile getirdi.

Ürettiği sabunları sosyal medya vasıtasıyla sipariş veren müşterilerine kargo ile gönderdiğini kaydeden Bahçeci, "Ürettiğim sabunların sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyorum. Elazığ içi teslimatlarım var, Türkiye'nin her yerine de kargo ile gönderiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA