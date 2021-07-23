Bahçesinde yaptığı yelkenliyle mavi sulara açılmaya hazırlanıyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, emekli olmaya hazırlanan öğretmen Yalçın Kuşku, evinin bahçesinde 7 yılda tamamladığı yelkenli tekneyle mavi sulara açılacağı günü iple çekiyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, emekli olmaya hazırlanan öğretmen Yalçın Kuşku, evinin bahçesinde 7 yılda tamamladığı yelkenli tekneyle mavi sulara açılacağı günü iple çekiyor.

Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde makine öğretmenliği yapan 55 yaşındaki Kuşku, Türkiye'nin kıyılarını dolaşan bir denizcinin yaşadıklarını anlatan belgeselden etkilenince kendi teknesini yapmaya karar verdi.

Deniz tutkusu nedeniyle emekliliğini mavi sularda geçirmek isteyen Kuşku, internetten araştırma yaptıktan sonra 7 metre uzunluğundaki 4 kişilik teknesini bahçede yapmaya başladı.

Evinin bahçesini adeta tersaneye çeviren ve yaklaşık 7 yılda tekneyi suya inecek hale getiren Kuşku, gerekli işlemlerin ardından mavi sulara açılacak.

250 bin liralık tekneyi 80 bine mal etti

Emeklilik dilekçesini okul idaresine veren Kuşku, AA muhabirine, belgeseli izledikten sonra denizi keşfetmenin yolunun tekneden geçtiğini anladığını belirterek, "2014'ün haziran ayında başladım, şimdi bitti, tekne suya inecek hale geldi." dedi.

İnternetten bulduğu plana göre yaptığı teknenin 7 yılda bu hale geldiğini anlatan Kuşku, şunları söyledi:

"Emeklilik dilekçesini verdim. Teknenin artık suya inme vakti geldi. Planım, Türkiye'nin bütün kıyılarını gezmek ama bunun için usta denizci olmak gerekiyor. Bu da iki üç yıl deniz deneyiminden sonra oluyormuş. Bu süreden önce 'İyi bir yelkenli kullanamazsınız.' diyorlar. Önce denizde çıraklığımı yapıp sonra sağlık el verirse izlediğim programdaki gibi Türkiye'nin bütün kıyılarını iki üç ay içerisinde dolaşmak istiyorum."

Teknenin özellikleri hakkında da bilgi veren Kuşku, "7 metre uzunluğunda, 4 kişinin yatabileceği kadar yer, tuvalet ve mutfağı var. 7,5 metre direk boyu var, yani kıyıdan bir seyir için yeterli. İki yelkeni, takma 9,9 beygir gücünde motoru var. Rüzgarın olmadığı zamanda limana yanaşmak için motor gerekiyor. Genişliği 2,5 metre, 180 santimetre de yüksekliği var. Teknem biraz daha sığ sularda gidebiliyor." ifadelerini kullandı.

Aynı özellikteki teknelerin şu anda 200-250 bin lira civarında olduğunu, kendisinin bunu 75-80 bine mal ettiğini vurgulayan Kuşku, isteyen herkesin tekne yapabileceğini dile getirdi.

"Etrafımdaki herkes garip karşıladı"

Böyle işlerle uğraşmak için denizi sevmenin şart olduğunu dile getiren Kuşku, şöyle konuştu:

"Sakarya'da denize en yakın mesafe 50 kilometre. Tekne yapma fikrini etrafımdaki insanlara açınca herkes garip karşıladı, güldü ama deniz tutkusu içimizde olunca evimizin bahçesinde tekneyi yapmak hırs oldu. İklim şartlarından dolayı üzerini sürekli açıp kapattım ama bundan keyif almak gerekiyor. Tekne yapacaksanız keyif almak zorundasınız, istemediğiniz zaman bunu yapamazsınız. Denizin sizi çağırdığını, size seslendiğini hissetmek zorundasınız. Yaparken çok büyük keyif aldım ama tekneyi suya indirdiğim zaman bu keyif ikiye katlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu