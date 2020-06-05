Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye cezai işlem uygulandı
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Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye cezai işlem uygulandı

Kastamonu'da jandarma tarafından devriye sırasında bulunan tarihi eser niteliğindeki taş bloğa el konuldu, ev sahibine cezai işlem uygulandı.

Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye cezai işlem uygulandı
05.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:18

Kastamonu'da jandarma tarafından devriye sırasında bulunan tarihi eser niteliğindeki taş bloğa el konuldu, ev sahibine cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler ilçesi Üyük köyünde devriye gezerken bir evin bahçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen taş blok tespit etti.

Kastamonu Müze Müdürlüğü arkeologlarıyla yapılan incelemede, taş bloğun, kültür varlığı statüsünde olduğu belirlendi.

Ele geçirilen işlemeli taş, Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Ev sahibine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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