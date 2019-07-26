Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan Seher İpek, bahçesinde onlarca ürün yetiştiriyor.

İlçeye bağlı Kurşunlu köyünde ikamet eden ve küçük yaştan itibaren çiftçilik yapan İpek, yetiştirdiği organik ürünler sayesinde pazara gitmiyor.

Eşi mermer fabrikasında çalışan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum ama o kadar severim ki üretmeyi, hepsi de doğal organik kesinlikle ilaç kullanmıyorum, ilaca da karşıyım. Yürüyerek tarlaya gidip geliyorum. Çiftçilik yapmak çok zor. Bahçemde 60-70 çeşit ürün yetiştiriyorum, hepsinin tohumunu kendim üretiyorum. Salata, biber, soğan, sarımsak, kabak, fasulye, mercimek aklınıza ne gelirse hepsini bahçede üretiyorum. Ayçiçeği ekiyorum yağını alıyorum, buğday ekiyorum ununu alıyorum, tavuk yetiştiriyorum taze köy yumurtası yiyoruz." diye konuştu.

En büyük hayalinin bir inek almak olduğunu kaydeden İpek, "Bir tane ineğim olsa en azından bağ kurumu yatırma şansım olur ama imkanım yok alamıyorum. Göl Flanoz Kadınlar Girişimci Kooperatifi kurduk ürettiklerimin bir kısmını burada satabiliyorum, bazılarını ise yakın dost ve akrabaya hediye olarak veriyorum. Ürünleri pazara götürmek istiyoruz ama şansımız çok düşük. Yol parası pazar yeri yer parası derken bizlere bir şey kalmıyor. Onun için pazar işi bize zor. İsterim ki köy kadını kazansın, ürettiğini satabilsin, emekli olabilsin yapılan çiftçilikte çok emek var. Şehirden bir bayan gelsin benimle beraber kalsın köy kadınlarının nasıl yaşadığını bizimle beraber bir gün çalışmalarını çok isterim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA