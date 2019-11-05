05.11.2019 12:57

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yalnız yaşayan Mahmut Akıncı (70), odun toplamaya gittiği bahçesinde ölü bulundu.

Şarkikaraağaç'a bağlı Çarıksaraylar beldesinde oturan Mahmut Akıncı, dün bahçesine odun toplamaya gitti. Bu sabah Mahmut Akıncı'nın bahçesinin yanından geçen bir kişi, Akıncı'yı yerde hareketsiz yatarken gördü. Vatandaşın durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mahmut Akıncı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinden sonra ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi morguna konuldu.Eşi Ayşe Akıncı geçen yıl vefat eden Mahmut Akıncı'nın çocuklarının il dışında oturduğu, kendisinin ise beldede tek başına yaşadığı belirtildi.

Kaynak: DHA