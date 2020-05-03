Bahçesinde kenevir ele geçirildi, 'İhtiyacım kadar ektim' dedi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evinin bahçesinde 25 kök kenevir bitkisi ele geçirilen A.K., "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı başlamıştı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evinin bahçesinde 25 kök kenevir bitkisi ele geçirilen A.K., "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı başlamıştı. Ben de esrar bulamayacağımı düşündüm. Kendi ihtiyacım kadar bahçeme ektim" dedi.

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde oturan A.K.'nin evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda A.K.'nin bahçesinde ekili durumda kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararıyla, A.K.'nin ikametine dün operasyon düzenlendi. Evde ve bahçede yapılan araştırmada 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan A.K., esrar kullandığını ve yaklaşık bir ay önce keneviri ektiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı başlamıştı. Ben de esrar bulamayacağımı düşündüm. Bu hastalığın ne zaman biteceği belli değil. Kendi ihtiyacım kadar bahçeme kenevir ektim" dedi.

Şüpheli A.K. hakkında 'yasadışı kenevir ekimi' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA