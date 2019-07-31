Bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltında

Bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltında

Konya'nın Ilgın ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

31.07.2019 15:59
Bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltında

Konya'nın Ilgın ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı aldı. İhbar üzerine ekipler M.D. isimli şahsın İstasyon Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan evinin bahçesinde arama yaptı. Yapılan incelemede bahçede 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri sökülüp imha edilirken, M.D. ise gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA
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