Bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı Operasyonun düzenlendiği evin bahçesindeki hint kenevirlerinden görüntüler Düzce'de polis ekipleri bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonun düzenlendiği evin bahçesindeki hint kenevirlerinden görüntüler Düzce'de polis ekipleri bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sallar Mahallesi'nde uyuşturucu madde elde etmek için Hint keneviri ektiği tespit edilen 1 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ev ve bahçede yapılan aramada, 289 kök kenevir bitkisi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA