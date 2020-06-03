Bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi tutuklandı.
03.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:25
İzmir'in Torbalı ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin Eğerci Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde ekili 20 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA